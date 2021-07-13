/640456/مصرع-أمين-شرطة-وإصابة-رئيس-مباحث-15-مايو-في-حادث-الطريق-الأوسطي

شهد طريق الدائرى الأوسطى، اليوم الثلاثاء، مصرع أمين شرطة يدعى طارق فتحي السيد، 50 سنة بقسم شرطة 15 مايو، وأصيب رئيس المباحث، و5 آخرون من بينهم 3 أمناء شرطة، بعدما صدمتهم سيارة مسرعة حال قيامهم بإجراء المعاينة في حادث اشتعال سيارة نقل مواد بترولية بالطريق الدائري الأوسطي.

دوت الخليج

مصرع أمين شرطة

واستقبل مستشفى حلوان العام، جثة المتوفي "طارق فتحي"، 50 سنة أمين شرطة بقسم شرطة مايو، وكل من المصابين: "محمد رمضان أحمد"، أمين شرطة بوحدة المباحث، و"محمد جلال عبد الحليم"، أمين شرطة، و"كريم محمود صابر"، أمين شرطة بنجدة حلوان، و"علي خالد مصباح"، و"رجب عبد العظيم السيد"، مدني.

كما تم نقل المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إلى مستشفى الإنتاج الحربي، بعد إصابته بإصابات طفيفة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد، وجرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء للمكان للسيطرة على الحريق، ويجرى الآن، فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في وقت أخر على حريق هائل إندلع بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم.