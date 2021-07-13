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غضب بتضامن النواب من أداء وزارة الصحة بشأن ملف الزيادة السكانية «صور»

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قال المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، إن هناك خطوات حقيقة تسعي الوزارة لتفعيلها علي أرض الواقع في شأن القضية السكانية، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية، مشيرًا  إلي أن الارجاء الذي تطلبه الوزارة في مناقشة مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي للسكان، مؤقت وليس مطلق.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي  

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جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من عشر أعضاء المجلس، واخر من النائبة هالة أبو سعد وأكثر من عشر أعضاء المجلس.  

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القضية السكانية 

وأضاف المستشار أحمد حفني، أن الوزارة تتجه نحو اعادة الهيكلة والتنظيم  ووضع حلول للقضية السكانية والاسرة ببرنامج متكامل، مشيراً إلي أن الهيكلة ليس لها جانب سياسي فلست متمسك بتبعيه المجلس القومي للسكان، وقد تسفر هذه الهيكله عن خروج المجلس من عباءة الوزارة. 

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وأكدالمستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، التزام الوزارة بالتعاون مع مجلس النواب في تنفيذ المواد الدستورية، وسيتم إيفاد اللجنة برد كتابي متكامل بوضح رؤية الوزارة في حل القضية. 

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التعداد السكاني 

من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والاسرة، إننا ندرك حجم الاعباء الملقاة علي كاهل وزارة الصحة، وحتي خروج المجلس القومي من عبائتها لا يعفيها من مهمتها في هذه المهمة القومية، مشيرا إلي أهمية الإسراع في تنفيذ الرؤية، لاسيما وأن اللجنة تتحدث في هذه القضية منذ 6 سنوات زاد فيها التعداد السكاني نحو 15 مليون نسمة توازي دول عربية مجتمعية، فلا مجال للتأخير. 

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استدعاء الحكومة 

وأضاف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن البيانات الرسمية في شأن الزيادة السكانية تقول أن هناك  مصيبه وخطر يداهمنا كل يوم، مشيرا إلي أن اللجنة هدفها الصالح العام قائلا : "حاشا لله أن تكون هذه المائده انتصار لشخص علي الاخر انما الهدف دائما الصالح العام، واستدعي الحكومة لنكمل بعضنا الاخر". 

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وعلقت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة واحد مقدمي مشروع القانون بقولها : " حاسه أن وزارة الصحه تخترع العجلة، هناك استراتيجية قومية للدولة، وتم تعديلها، ولم ينفذها المجلس القومي بسبب الحاجة الي تعديل اختصاصاته، فيجب تعديل القانون لكي يقوم بدوره".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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