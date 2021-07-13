/640409/موعد-مباراة-منتخب-سيدات-الطائرة-في-مونديال-العالم

يلتقي المنتخب الوطني لسيدات كرة الطائرة تحت 20 عام، مع منافسه منتخب بلجيكا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات مباريات المجموعة السابعة من بطولة العالم، والتي تقام في دولتي بلجيكا وهولندا، وانطلقت البطولة يوم 9 يوليو الجاري، على ان تنتهي يوم 17 يوليو الحالي، ويعرض دوت الخليج موعد انطلاق المباراة:

موعد مباراة منتخب سيدات كرة الطائرة في بطولة العالم

تقام مباراة منتخب سيدات كرة الطائرة تحت 20 عام، بقيادة أحمد فتحي المدير الفني للمنتخب، مع نظيره منتخب بلجيكا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة العالم التي تقام في دولتي هولندا وبلجيكا. يذكر أن منتخب مصر لسيدات كرة الطائرة تحت 202 عام، خسر الثلاث مباريات الأولى من البطولة، أمام المنتخبات التالية: "إيطاليا – بيلاروسيا – بولندا"، قبل أن ينتقل للمنافسة في المجموعة السابعة مع المنتخبات التالية: "بلجيكا – بيلاروسيا – بورتريكو".

قائمة شابات منتخب الطائرة تحت 20 عام

1- مى محمود فؤاد 2- أيه النادى 3- فريدة الحناوى 4-لوجين ياسر 5- مريم ثابت 6- أيات ياسين 7- نور إيهاب 8- ندى مرجان 9- سلمى يوسف 10- سابين حسن 11- فرح العايد 12-ملك البحيري.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم لكرة الطائرة للشابات تحت 20 عام، أسفرت على وجود منتخب مصر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: روسيا وبيلاروسيا وأيطاليا، ولم يستطع منتخب مصر من تحقيق أي فوز في هذه المجموعة، حيث خسر المباريات الثلاث.

وعلى الجانب الأخر أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 ستة، وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، والتي تضم كل من المنتخبات التالية: تركيا والدومنيكان وبيرو وإيطاليا. ومن المقرر أن تقام البطولة في المكسيك، وتبدأ فعالياتها يوم 20 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي يوم 29 سبتمبر المقبل.

تألق ناشئات وادي دجلة لكرة الطائرة

استطاع فريق ناشئات وادي دجلة تحت 14 عام، بتحقيق الفوز على بجميع مبارياتهم بالدور النهائي، حيث توجوا بالبطولة دون أن تلحق بهم أي هزيمة، وتغلبوا على جميع ناشئات الأندية الأخرى.