/640467/اختلال-عجلة-القيادة-سبب-حريق-سيارة-مواد-بترولية-في-الأوتوستراد

كشفت معاينة حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية بطريق بين الجبلين بامتداد محور الأوتوستراد، اليوم الثلاثاء، أنه خلال سير سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ثم اصطدمت بسيارة «تريلا»، نتج عنها اندلاع حريق هائل بسيارة المواد البترولية، ثم اصطدمت بهم 3 سيارات أخرى، وأسفر عن الحادث إصابة 9 أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مباحث 15 مايو و4 شرطيين اصطدمت بهم سيارة خلال إجراء المعاينة، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع أمين شرطة ورئيس مباحث 15 مايو

سيارة مسرعة

وأضافت المعاينة لحريق السيارة النقل، أنه أثناء معاينة رئيس مباحث 15 مايو وضابط شرطة ومجموعة من الأمناء صدمتهم سيارة مسرعة نتج عنها وفاة مساعد شرطة بعد إصابته بكسر في قاعة الجمجمة، كما أصيب رئيس المباحث وضابط و3 أمناء شرطة بكدمات وإصابات طفيفة جراء الحادث.

وكشفت المعاينة، أن الحريق تسبب في تأثر جسم نفق الأوتوستراد إثر الحريق، وانتقلت على الفور الحماية المدينة إلى المكان، وتم الدفع بـ5سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتمت عملية الإخماد، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات بالمكان.

5 سيارات إطفاء

جدير بالذكر غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوستراد، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران، لمحاصرتها ومنع امتدادها، وتمت عملية السيطرة عليها

وفي سياق أخر سيطرت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في وقت أخر على حريق هائل إندلع بمخلفات داخل قطعة أرض فضاء بمسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسرح سيد درويش بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم.