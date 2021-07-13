عمرو وردة يثير الجدل في مران باوك اليوناني ويتم طرده من التدريبات.. تفاصيل

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أثار الفرعون الصغير عمرو ورده جنون رافشان لوسيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، بسبب سوء سلوك اللاعب، ويطر لطرده من تدريبات الفريق الجماعي استعدادا للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج سبب طرد المدير الفني لفريق باوك اليوناني للدولي المصري عمرو ورده من مران الفريق.

وأوقف المدير الفني العائد من جديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي باوك، رافشان لوسيسكو، التدريبات الجماعية صباح اليوم في إطار الاستعدادات للموسم الجديد وطرد جناح منتخب مصر، عمرو وردة.

سبب طرد عمرو وردة من مران باكو

وذكرت الصحافة اليونانية أن سبب طرد وردة هو قرار تأديبي وانضباطي من قبل لوسيسكو، الذي لا يتهاون وفقًا لما ذكره التقرير أمام أي شيء يتعلق بالانضباط داخل المعسكر الإعدادي.

ويحضر نادي باوك للموسم الجديد في معسكر مغلق في هولندا بالوقت الحالي قبل بداية بطولة الدوري اليوناني.

وردة يثير الجدل

وقام وردة بركلة الكرة وألقى بزجاجة على أرض الملعب، بعد رد فعل غاضب وغير متوقع من اللاعب بسبب عدم قدرته على السيطرة على الكرة في التدريبات وأوقف بسببه المران.

جن جنون المدرب الروماني وقرر إيقاف مران باوك وتوجيه نقد بنبرة حادة وقوية للاعب في التدريبات بأنه لن يتسامح مثل هذا السلوك، وقال: "لا أستطيع أن أتحمل ما يفعله وردة"، وطالبه بترك التدريب.

وتابع: "لا أفهم لماذا يجب أن نوقف المران بسبب مثل هذا الأمر وأن تكون ردة فعله على هذا النحو، لا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا".

من الواضح أن وردة كان غاضبًا للغاية، فجلس على مقاعد البدلاء لكنه ركل الكرة بصورة سيئة وألقى بزجاجة على أرض الملعب وأصبحت الأجواء سيئة وقام المدير الرياضي للفريق، كريستوس كاريبيدس، بمحاولة تهدئة اللاعب.

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وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.