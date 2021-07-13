النشرة المرورية: كثافات بكوبرى التونسى.. وشارع مراد بديلا عن الجامعة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المتفرقة عند محور أبو قير فى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، كما ظهرت بعض الكثافات بطريق الجيش خصوصًا عند سيدى بشر للمتجه إلى منطقة خالد بن الوليد.

وظهرت محافظة القليوبية بعض الكثافات عند منطقة "ميت نما" للقادم من ميدان المؤسسة والمتجه إلى الطريق الزراعى وأعلى الدائرى، أما محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل الحركة المرورية بشكل مرضى.

وتابع:"أن الحركة المرورية بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تعمل بشكل مرضى وتشهد انفراجة وانسياب مرورى على جميع المحاور، عدا بعض الكثافات التى ظهرت بمنطقة الأوتوستراد والمنيب والمرج نتيجة أعمال التوسعة".

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وذكر أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكل مرضى وطبيعى، عدا شارع الجامعة، وطالب بسلوك شارعى مراد والسودان بديلًا عنه، أما فى محافظة القاهرة شهدت منطقة كوبرى التونسى كثافات مرورية نتيجة تصادم سياراتين، كما أن كورنيش النيل يعمل بشكل مرضى للقادم من المعادى، وطالب صابر باستخدام شارع لطفى السيد بديلًا عن كوبرى الحدائق ونفق أحمد سعيد، كما ظهرت بعض الكثافات أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بشارع صلاح سالم، وطالب باستخدام كوبرى الجامعة والجلاء والساحل بديلا عن كوبرى أكتوبر و15 مايو نتيجة الأعطال المتكررة.