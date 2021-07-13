ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، فقد بلغت كمية المخلفات الصلبة التى تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 ألف طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وتصدر حى شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التى تم رفعها على مدار الأسبوع، وجاء حى المنتزه أول فى الترتيب الثانى، ثم حى العجمى، والمنتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت أحياء غرب والجمرك بعد ذلك، وفى المركز الأخير مركز ومدينة برج العرب.
من جانبه شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الشريف فى تصريح له اليوم، على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات أولا بأول والتصدى بكل قوة وحزم لظاهرة النباشين التى تشوه المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال أسبوع.. رفع 92 ألف طن مخلفات من أحياء الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.