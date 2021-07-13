خلال أسبوع.. رفع 92 ألف طن مخلفات من أحياء الإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم الثلاثاء، عن حصيلة حملات رفع المخلفات من شوارع الأحياء، خلال الأسبوع الأخير، والتى بلغت 92 ألف طن من مختلف أحياء المحافظة.





ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم، فقد بلغت كمية المخلفات الصلبة التى تم جمعها من الشوارع 22 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 70 ألف طن مخلفات طبية تم دفنها والتعامل معها مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وتصدر حى شرق قائمة الأحياء من حيث كمية المخلفات التى تم رفعها على مدار الأسبوع، وجاء حى المنتزه أول فى الترتيب الثانى، ثم حى العجمى، والمنتزه ثان، ووسط، ثم أحياء العامرية أول وثان، وجاءت أحياء غرب والجمرك بعد ذلك، وفى المركز الأخير مركز ومدينة برج العرب.

من جانبه شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة فى الشوارع الرئيسية والفرعية وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد الشريف فى تصريح له اليوم، على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة المخلفات أولا بأول والتصدى بكل قوة وحزم لظاهرة النباشين التى تشوه المظهر الجمالى والحضارى للمدينة.