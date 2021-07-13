فيديو.. الأزهرى: مصر الخير تنفذ سنة الأضحية عن طريق الصكوك بطريقة مؤسسية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن منظومة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير، تعد قصة نجاح مصرى وإبداع مصرى عجيب.





ونوه الأزهرى، فى فيديو نشرته القناة الرسمية لمؤسسة مصر الخير عبر اليوتيوب، أن مؤسسة مصر الخير تنفذ سنة الأضحية بإقامة شعائر الدين بطريقة مؤسسية تنشر العمران، وتشغل الأيدى العاملة وتطعم الفقير وتحقق الاقتداء بالهدى النبوى الشريف.

وأكد الأزهرى، أن هذا يهدف إلى إغاثة القرى الأكثر فقرا وتشغيل الأيدى العاملة، موضحا أن كل هذه المنافع تندرج تحت قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".

وشرح الأزهرى، تفاصيل شراء صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير الذى يستهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، قائلا: "يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذى يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدى من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه، بإرسال هذا المبلغ على حساب المؤسسة 100100 أو من خلال الخط الساخن 16140، ثم يحصل من خلاله المضحى على 9 كيلو جرام من اللحوم، فى حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا فى المحافظات".