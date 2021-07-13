/640478/الوزراء-إجازة-من-19-حتى-24-يوليو-الجاري-بمناسبة-عيد-الأضحى-و-ثورة-23-يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

إجازة عيد الأضحى وكانت الحكومة قد حددت في وقت لاحق إجازة عيد الأضحى 2021 في مصر، مع يوم وقفة عرفات التي ستوافق يوم الإثنين 19 يوليو 2021، يتبعها الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى، ثم أيام التشريق الثلاثاء الأربعاء والخميس والجمعة، 21 و22 و23 يوليو على الترتيب. كما أشارت إلى أن إجازةعيد الأضحى 2021 في مصر للعاملين بالقطاع الخاص، فستكون بداية من يوم الإثنين 19 يوليو «وقفة عرفة»، يتبعها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف وزارة القوى العاملة على تنفيذه.

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