/640477/كوبا-أمريكا2021-التشكيل-المثالي-للبطولة-سيطرة-برازيلية

سيطر منتخب البرازيل على التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2021 التي أقيمت على أرضه وخسر المباراة النهائية لها أمام الأرجنتين، بهدف دون رد أمام نظيره الأرجنتيني الذي توج بلقبه الـ15 في بطولة كوبا أمريكا، والأول منذ 1993.

ويستعرض دوت الخليج التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا.

ونشرت منصة "SofaScore" المتخصصة في الإحصائيات التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2021 بناء على أداء اللاعبين، والذي ضم 4 لاعبين من البرازيل و3 من الأرجنتين ولاعبين من كولومبيا ومثلهما من أوروجواي.

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التشكيل المثالي لكوبا أمريكا:

حراسة المرمى : الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي( الأرجنتين )، والثنائي البرازيلي تياجو سيلفا وإيدير ميليتاو.

في خط الوسط: الكولومبي لويس دياز ومواطنه خوان كوادرادو، والبرازيلي كاسيميرو، والأوروجواياني ماتياس فيتشينو.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ، وبجواره البرازيلي نيمار دا سيلفا، والأوروجواياني إدينسون كافاني.

الأرجنتين تتوج بالكوبا

توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كوبا أمريكا 2021، للمرة الخامسة عشر في تاريخه، ليعادل المنتخب الأورجوايني صاحب الصدارة بالتتويج بالبطولة، وللمرة الأولى في مسيرة ميسي الكروية بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في النهائي، بنتيجة هدف دون رد، جاء بهد انخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة الثانية والعشرين من عمر المباراة لينهي به منتخب بلاده اللقاء والبطولة، على ملعب الماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

أول ألقاب ليونيل ميسي

عاني الأرجنتيني ليونيل ميسي كابوس التتويج بلقب مع منتخب بلاده، طوال مسيرتة الكروية، بالرغم من الألقاب الفردية والجماعية مع فريقة الإسباني برشلونة، على المستوي المحلي والقاري والعالمي، ليضرب موعد اليوم مع أول ألقابة بقميص منتخب موطنه، على ملعب الماركانا بالبرازيل، وعلى حساب الأرض، ورفيقة معظم مسيرتة الكروية بالنادي الكتلوني نيمار، والذي توج بها في النسخة الماضية على حساب المنتخب البيرو بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في اللقاء النهائي.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، ليصعد لدور الثمانية حيث تغلب على الإكوادور 3 / صفر، ثم تغلب على كولومبيا 3 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.