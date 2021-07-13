عاجل.. السيسى يجرى اتصالا بنظيره العراقى للتعزية فى ضحايا مستشفى الحسين

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر حكومة وشعبا، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمى بمحافظة ذى قار فى العراق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
من جانبه، أعرب الرئيس العراقى عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.
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