رياضة النواب: تعاون مستمر مع وزارة الشباب لوضع حلول للمشكلات الموروثة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تأخير الانتهاء من أعمال الإنشاءات بحمام السباحة بمركز شباب أطفيح بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور أشرف البجرمى، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ومصطفى عبدالمعين مسئول وزارة التخطيط.
وطالب رئيس لجنة الشباب، من مسؤولى وزارة الشباب، تحديد جدول زمنى للانتهاء من إنشاء حمام السباحة، وفقا للطلب الذى تقدم به النائب عبدالوهاب خليل، خاصة أن النائب حصل على ميزانية لإنشاء حمام السباحة من خارج موازنة الوزارة، حيث استطاع الحصول على مبلغ مالى قيمته 3 ملايين جنيه للانتهاء من تلك الأعمال.
وتابع: اللجنة حريصة على تنفيذ طلبات النواب فى أسرع وقت ولن نتنازل عن ذلك، حتى وإن كان هناك إرث كبير من المخالفات لدى الشركات التى كان يسند لها الأعمال، ولكن ذلك لا يعفى الوزارة من مسؤوليتها تجاه الانتهاء من كافة الأعمال.
وشدد رئيس لجنة الشباب على أهمية وجود جدول زمنى من قبل وزارة الشباب، يوضح موعد نهائى للانتهاء من جميع المشروعات التى تقدم النواب بطلبات إحاطة بشأنها
فيما قال الدكتور أشرف البجرمى، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وجه بضرورة الانتهاء من جمع الأعمال المفتوحة فى أسرع وقت والعمل على حل أى عقبة تواجه مراكز الشباب.
من جانبه قال مصطفى عبدالمعين، مسؤول موازنة الرياضة بوزارة التخطيط، إنه سيتم إدراج حمام سباحة أطفيح فى الخطة، وسيتم الإنتهاء منه خلال عامين بناءا على تقرير رئاسة مجلس الوزراء باعتباره واحد من المشروعات المتعثرة وهو ما قامت الوزارة بناء عليه بإدراج الاستثمارات اللازمة لإنهائه.
وأوضح عبدالمعين خلال اجتماع اللجنة، إن الوزارة حريصة على التعاون مع وزارة الشباب فى الإنتهاء من جميع الأعمال المتوقفة، وتطوير مراكز الشباب خاصة فى القرى الأكثر احتياجا.
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