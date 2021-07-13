صور - وفد من الشباب المصرى واليونانى والقبرصى يزور قاعدة رأس التين البحرية

جدة - نرمين السيد - نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية بالأسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS".





بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلى بعنوان "سادة البحار" الذى يستعرض الجهود التى بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير القوات البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات البحرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقاً لأعلى المعايير. من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فخرها ببدء الفعاليات الخاصة بالنسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور .. NOSTOS" بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، وأكدت مكرم حرص الوزارة على وجود مثل هذه الزيارة ضمن الفعاليات اعتزازاً بالبحرية المصرية، مشيرة إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات فى ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتظل مصنفة ضمن أقوى البحريات على مستوى العالم. وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد جولة تفقدية لحاملة الطائرات من طراز ميسترال "جمال عبد الناصر" وعدد من الوحدات المنضمة حديثاً للقوات البحرية، وأعربوا عن سعادتهم بقدرات القوات البحرية وإمكانياتها لحماية كافة السواحل المصرية وكذا الإمكانيات الهائلة لأفراد البحرية المصرية وقدرتهم على قيادة وحدات عظيمة بتكنولوجيا هائلة.

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