/640492/الرئيس-السيسي-يعزي-رئيس-وزراء-العراق-في-ضحايا-حادث-حريق-مستشفى-الحسين

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفي الكاظمي.

الرئيس السيسي يُعزي رئيس وزراء العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدم خالص التعازى فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بالعراق، داعياً سيادته الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب السيد الكاظمي عن تقديره للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي تأتي في اطار العلاقات الاخوية بين مصر والعراق وتميزها على كافة المستويات.

هذا وكانت هيئة الصحة بمحافظة ذي قار العراقية، قد أعلنت عن مصرع 54 شخصا في حريق مستشفى الحسين المخصص لمصابي كورونا.

ووفقًا لما ذكرته المواقع العربية، فإن حريقا اندلع في مستشفى الحسين التعليمي المخصص لمصابي كورونا في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث.