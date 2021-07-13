النائب هشام هلال: التحرش ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري وردعها أمر ضروري«فيديو»

/640483/النائب-هشام-هلال-التحرش-ظاهرة-خطيرة-تهدد-المجتمع-المصري-وردعها-أمر-ضروريفيديو

أعلن النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة التحرش والمقدم من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مضيفًا أن سيدات مصر دورهم أساسي منذ فجر التاريخ ومرورا بثورة 30 يونيو، في جميع مراحل التنمية والبناء.

دوت الخليج يرصد كلمة النائب هشام هلال بالجلسة العامة

ولفت النائب هشام هلال خلال كلمته أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن ظاهرة التحرش من الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري، والأمن والسلم العام، مضيفًا:" لزاما علينا من خلال تواجدنا بالبرلمان أن يتم مراجعة مشروعات القوانين المهتمة والخاصة بمكافحة هذه الظاهرة للحد منها”.

وأشار رئيس الهيئة بالبرلمانية لحزب مصر الحديثة أن الموافقة على تغليظ عقوبات التحرش، أقل ما يمكن أن نقدمه للمرأة المصرية دعمًا لها.