/640489/بعد-غياب-طويل-عودة-رباعي-ليفربول-لصفوف-الفريق-وحماس-محمد-صلاح-في-التدريبات-صور

شارك الثنائي فيرجيل فان دايك، وجو جوميز، مدافعان ليفربول، في التدريبات الجماعية لحمُر الميرسيسايد، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من يوليو، بعد غياب الثانائي عن صفوف الفريق قرابة العام، ضمن استعدادات الريدز، للموسم الجديد 2021/2022.

ويستعرض دوت الخليج أول ظهور لرباعي الفريق الإنجليزي ليفربول، بعد غياب طال على الجمهور والفريق ما يقارب العام.

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر الماضي، وأجرى جراحة، بعد تدخل عنيف من جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، ومنتخب إنجلترا،على الهولندي في ديربي الميرسيسايد.

إصابة ومدة غياب ثنائي الريدز

في حين تعرض جوميز في نوفمبر، لإصابة مع منتخب إنجلترا، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، وتسببت في إجراء عملية جراحية له أيضًا في الركبة.

ليفربول، بدأ بالأمس، بقيادة الفرعون المصري، محمد صلاح، معسكره التدريبي في النمسا بالموسم التحضيري، استعدادًا للموسم الجديد، وشارك في الجلسة التدريبة الأولى بعض اللاعبين دون تواجد فان دايك أو جوميز.

أول ظهور لرباعي ليفربول

واليوم الثلاثاء، استأنف ليفربول تدريباته من جديد، وشهدت الجلسة التدريبة لأول مرة تواجد جوميز وفان دايك، بعد فترة غياب دامت لـ 10 أشهر؛ وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للريدز.

كما شارك في الجلسة التدريبة كذلك، العائد الآخر من الإصابة، المدافع الكاميروني جويل ماتيب، وشهدت كذلك التدريبات تواجد المدافع اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس.

ليفربول، يستعد لخوض أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد، بعد 10 أيام، وستكون ضد فريق يورجن كلوب السابق، ماينز الألماني، الموافق يوم الجمعة 23 يوليو، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

موعد إنطلاق الدوري الإنجليزي

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بداية مسابقة البريميرليج يوم 14 أغسطس القادم، حيث سيلعب نادي ليفربول أول مبارياته أمام الصاعد مجددًا للدوري الإنجليزي نادي نوريتش سيتي في افتتاح بطولة الدوري الأقوى في العالم.

وأكد موقع ليفربول إيكو أن الريدز سيخوض 4 مباريات ودية خلال شهر يوليو الجاري في جولة الفريق بالنمسا استعدادًا للموسم الجديد، وقال الموقع أن مساء يوم الأحد تم تصوير اللاعبين ويورجن كلوب وهم يصلون إلى أماكن التدريبات الخاصة بالفريق في سالزبورج.