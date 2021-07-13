جدة - نرمين السيد - وقال "شوقى"، عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك" : "تصحيح اشاعة جديدة: تعلن نتيجة كل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء الامتحانات ولا يوجد أى إعلان نتائج يوم السبت المقبل!".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان نتائج الثانوية العامة السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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