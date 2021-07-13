سفير اليابان بالقاهرة يزور موقع إنشاء أول محطة دحرجة مركبات بمصر

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وتعد هذه المحطة هى الأولى من نوعها التى يتم بناؤها فى مصر، وبها منطقة رصيف تسمح لسفينتين كبيرتين من حاملات المركبات بالرسو فى وقتٍ واحد وتوفر مساحة تخزين كافية للمركبات تبلغ 22.5 هكتارًا، حيث سيبدأ تشغيلها العام المقبل، ومن المتوقع أن تلبى هذه المحطة الطلب المتزايد على السيارات فى البلاد بسبب النمو السكانى المطرد والنمو الاقتصادى.
وصرح السفير "نوكى"، قائلًا: "إنه لمن دواعى سرورى أن الشركات اليابانية ستكون قادرة على المساهمة فى تنمية الاقتصاد المصرى من خلال أعمال تشغيل هذه المحطة فى المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد".
كما التقى السفير نوكى باللواء بحرى محمد عبد العزيز براية، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (المنطقة الشمالية)، وسامح جبرة، الرئيس التنفيذى ومدير عام منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وأجرى معهما مناقشات مثمرة حول التعاون المستقبلى المحتمل بين اليابان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد السفير "نوكى"، أن اليابان تعتزم تعزيز العلاقات مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفى إطار تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من الضرورى أن يتم تشغيل قناة السويس بشكلٍ مستقر، حيث أنها تُعد نقطة استراتيجية هامة للنقل البحرى الدولى، حيث تربط بين منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة، والبحر المتوسط والمحيط الأطلسى، ولذا تعتزم اليابان تعزيز شراكتها مع قناة السويس.
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