مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض صنع فى مصر بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران، على رعاية معرض المنتجات المصرية المقام تحت رعاية الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، تحت شعار "صنع فى مصر"، خلال الفترة من 13 – 18 يوليو 2021 بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان





ويقام المعرض تحت إشراف وزارة الاستثمار بجنوب السودان ووزارة التجارة والصناعة المصرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. جاء ذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، بتعزيز أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وفى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى برعاية الفعاليات التى تهتم بالترويج للمنتجات المصرية حول العالم. وقدمت مصر للطيران كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين والعارضين المصريين. يذكر أن مصر للطيران تٌسير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة جوبا بجنوب السودان بطائرتها من طراز البوينج B737-800.

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