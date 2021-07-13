النائبة سمر سالم: منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت نقلة نوعية بمجال الصحة

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتور سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى أحدثت طفرة ونقلة نوعية فى مجال الصحة، مؤكدة أن المنظومة تعد واحدة من أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الصحة، هذا إلى جانب مبادرات الرئيس فى هذا المجال وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة.





وأضافت النائبة فى تصريحات لها، أن المصريين شعروا بثمار هذه الإنجازات والمبادرات الصحية خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد عندما شهدت دول العالم قفزات هائلة فى أعداد الإصابات والوفيات، فيما لم تصل مصر لهذه النسب والقفزات العالمية وذلك بفضل جهود الدولة ومبادرات الصحة التى تكفلت بعلاج المواطنين بالمجان.

وأوضحت أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات، تكفلت مبادرة 100 مليون صحة بعلاج 24 مليون مواطن خلال 3 أشهر، فضلا عن مبادرة الكشف والعلاج المبكر لأمراض السكر والاعتلال الكلوى وأمراض الضغط والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل نسب الوفيات والإصابة.

وتابعت عضو لجنة الصحة، أن منظومة التأمين الصحى الشامل جزء من منظومة عالمية متكاملة يطلق عليها "health care organization" والتى ستخلق مجتمع صحى وتحقق طفرة كبيرة فى مجال الصحة، كما حدث فى مبادرة القضاء على "فيروس سى" والتى نجحت فى القضاء على هذا المرض، الذى كان بمثابة "خيال علمى".

وطالبت الدكتور سمر السالم، بدعم هذا المشروع الضخم ودعم كافة الجهود والتحركات اللازمة لتمويله وإنجازه ومنها قرض البنك الدولى، الذى وافق عليه مجلس النواب فى وقت سابق، والذى يهدف إلى التوسع فى تغطية التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وتوفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة، التى تتحملها الفئات المهمشة خارج محافظات المرحلة الأولى.

وأعربت النائبة عن فخرها لكونها عضو داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، والتى وافقت على منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن المنظومة تدعم برنامج الحوكمة الإكلينيكية من خلال تطوير المعايير والإرشادات والبرتوكولات الإكلينيكية، الأمر الذى يفتح فرص عمل جديدة للصيادلة والأطباء المتخصصين فى هذا المجال.