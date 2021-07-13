أبو الغيط يوقع مذكرة تفاهم مع وزير خارجية اليونان بمقر الجامعة العربية

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، نيكولاوسديندياس، وزير خارجية اليونان بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تعكس عمق العلاقات "العربية – اليونانية"، والرغبة فى الارتقاء بها وتنويع المجالات التى تتناولها.





وقدم أبو الغيط التحية للوزير اليونانى معتبرًا زيارته للجامعة دليلًا إضافيًا على خصوصية العلاقات بين الدول العربية واليونان، والتى تعود إلى قرون طويلة ماضية، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تعزز من تطوير هذه العلاقات، وشدد الوزير اليونانى من جانبه على أن بلاده ستعمل على دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوفدين، تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية واللبنانية، فضلاً عن الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.

وأكد المصدر أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للمواقف اليونانية حيال القضية الفلسطينية، خصوصًا خلال الجولة الأخيرة من المواجهات فى شهر مايو الماضى، حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه لقيام اليونان بدورٍ إيجابى داخل الاتحاد الأوروبى فى مواجهة بعض الدول الأوروبية التى تتخذ مواقف سلبية بشكل أوتوماتيكى حيال قضية فلسطين وحل الدولتين.

وجدد الوزير اليونانى من جانبه التأكيد على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة التى يُمكن على أساسها إيجاد تسوية للنزاع "الفلسطينى-الإسرائيلى".

واستمع أبو الغيط لتقديرات الوزير اليونانى بشأن التعاون فى شرق المتوسط، مع كل من مصر وقبرص، حيث تطرق كذلك إلى تطورات الموقف التركى من الاستقرار فى هذه المنطقة المهمة.