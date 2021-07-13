مدافع كايزر تشيفز: سنقاتل من أجل الفوز على الأهلى

قال دوميساني زوما، مدافع كايزر تشيفز، الجنوب إفريقى، إن بطولة دوري أبطال إفريقيا قد تكون هبة من الله للفريق بعد الأوقات الصعبة التى عاشوها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التى ستقام فى تمام التاسعة مساء السبت 17 يوليو الجارى بملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية فى نهائى البطولة.

وأضاف زوما في تصريحات لموقع "iol" الجنوب إفريقى: "يبدو أن هذا هو الوقت المناسب لنا وطالما نحافظ على بعضنا البعض ونقاتل من أجل الفوز في النهائى، وبنفس الروح التي خضنا بها المباريات السابقة سنستطيع أن نرى سعادة الجماهير وعائلاتنا".

وأوضح اللاعب الجنوب إفريقي: "سنواجه فريق يخوض النهائي ليس فقط للحفاظ على لقبه في النسخة الأخيرة بينما يلعب لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه وهو ما يمثل دافع لهم بشكل كبير".

وشدد دوميساني زوما: "لم تكن هناك مباراة سهلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من الدور التمهيدي ووصولا إلى قبل النهائي لكن كان إيمانا الدائم بالعمل وتقديم 100% للفريق ساهم في تحقيق انتصاراتنا المتتالية".

واختتم دوميساني زوما حديثه قائلاً: "يجب أن نكمل ما بدأناه بنفس النجاح حتى ننهي الرحلة بتحقيق اللقب إنني أتحدث عن أمنيات أمتنا بالكامل وليس أنصار كايزر تشيفز".

وغادرت بعثة النادي الأهلي اليوم متوجه إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق للفريق قبل اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر في تاريخه القاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم قبل أشهر الفوزو بالتاسعة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.