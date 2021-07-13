النائب أحمد العرجاوي يستعرض طلبه بنقل البرلمان بشأن حالة الطريق الزراعي من قويسنا حتى محافظة البحيرة«صور وفيديو»

/640486/النائب-أحمد-العرجاوي-يستعرض-طلبه-بنقل-البرلمان-بشأن-حالة-الطريق-الزراعي-من-قويسنا-حتى-محافظة-البحيرةصور-وفيديو

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الاقليمي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة النقل بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بالمنوفية وحتي محافظة البحيرة.

مشروعات الطرق القومية

قال النائب أحمد العرجاوي ، عضو مجلس النواب،لا أحد ينكر ما يتم من طفرة فى مشروعات الطرق القومية التي حدثت فى مصر، منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، مضيفا ان الطريق المشار إليها فى طلب الاحاطة غير آمن بسبب عدم وجود أعمدة للإنارة ، لافتا إلى أنه بعد انحدار المسار من هذا الطريق، أن طريق قويسنا بالمنوفية متهالك لا يصلح ويدخل ضمن الطرق الحمراء ، وهي التي يكثر وقوع الحوادث عليها.

وأشار النائب أحمد العرجاوي، إلى أن الطريق الزراعي من قويسنا بالمنوفية وحتي محافظة البحيرة، يفتقد للخدمات، إضافة إلى عدم وجود أعمدة للإنارة أو لوحات إرشادية.

وتابع النائب أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، عند مدخل مدينة دمنهور يتم إنشاء كوبري علوي عند قرية دسونس أم دينار ولكن قبل هذا المدخل تتكرر الحوادث، لافتا الي حدوث حوالي 13 حادثة حدثت خلال أسبوع، مؤكدا أنه بجانب أعمال تطوير الطرق لابد ممن تأمينها بشكل جيد لتفادي مثل هذه الحوادث.