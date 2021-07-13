/640494/أبرزهم-لاعب-الأهلي-انسحاب-أبطال-الاسكواش-من-بطولة-العالم

تسبب تأخير الحصول على تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الامريكية، في حرمان 5 نجوم مصريين من المشاركة في بطولة العالم للاسكواش، والتي تقام في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنطلق بداية البطولة غدا الأربعاء، وتصل قيمة الجوائز المالية في تلك البطولة إلى 500 ألف دولار لمنافسات الرجال، ومثلهم في بطولات السيدات، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

5 لاعبين حرموا من المشاركة في بطولة العالم للاسكواش

تواجد مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالميا، ضمن الـ 5، الذين حرموا من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في بطولة العالم للاسكواش، كما تواجد كل من: مازن جمال و مريم متولى وجنا شيحا ويثرب عادل لاعبة الأهلي، وجاء ذلك بسبب تأخرت تأشيرات السفر، ولم يجدوا رحلات طيرانللسفر إلى شيكاغو.

تصريحات مصطفى عسل

وعبر مصطفى عسل عن استيائه بسبب عدم مشاركته في بطولة العالم للاسكواش في أمريكا، قائلا: " للأسف لن أشارك في بطولة العالم للاسكواش والتي تقام في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب حصولي على التأشيرة في وقت متأخر، ولم أجد أي رحلة طيران تنقلني إلى مكان البطولة".

وتابع: " كنت من المرشحين بقوة للتتويج بهذه البطولة، وأركز عليها منذ فترة طويلة، وبالأخص منذ حصولي على بطولة العظماء الثمانية". وأتم: "أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأشكر مديري الذي ساعدني كثيرا".

يذكر أن مصطفى عسل استطاع الفوز في نهائي السلسة الختامية للاسكواش(رجال)، أمام منافسه محمد الشوربجي، وتوج مصطفى عسل بالبطولة.

مشوار تأهل مصطفى عسل ومحمد الشوربجي إلى نهائي السلسلة الختامية للرجال

تأهل مصطفى عسل إلأى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد الفوز على نظيره طارق مؤمن، في المباراة التي جمعت بينهم في نصف نهائي بطولة السلسلة الختامية، واستطاع عسل انهاء المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط لصالحه، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة، بفوز مصطفى عسل بنتيجة 11/9، وعاد طارق مؤمن في الشوط الثاني وحقق الفوز بنتيجة 11/6، ثم قام مصطفى عسل بحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 11/4، ليتأهل بذلك إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية.