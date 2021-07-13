رئيس رياضة دوت الخليج يكشف تطورات مثيرة في «أزمة» مباراة الزمالك وأسوان

/640500/رئيس-رياضة-تحيا-مصر-يكشف-تطورات-مثيرة-في-أزمة-مباراة-الزمالك-وأسوان

علق الناقد الرياضي علي نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج على أزمة مباراة الزمالك وأسوان المؤخرة ضمن منافسات كأس مصر وذلك خلال لقائه الحواري مع الإعلامية نيرة الاحمر في قناة الزمالك.

وقال علي نصير: " اتحاد الكرة فعل أزمة من لا شئ ، ووضع ذاته في موقف المدافع على الرغم من كونه يدير الكرة ويرعى مصالح جميع الأندية بشكل عام".

وتابع نصير: "اتحاد الكرة هو من فعل الأزمة في مباراة الزمالك وأسوان ، وجعل القلعة البيضاء يصدر العديد من البيانات بما يحفظ حقوق الفارس الأبيض بقيادة حسين لبيب ، وهو أمر بمثابة "بلونة إختبار" لقوة المجلس الحالي والذي أكد أن موقفه ثابت في الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء".

رئيس رياضة دوت الخليج يعلق على مباراة الزمالك

وواصل نصير: " لا يوجد مبدأ تكافؤ فرص في الوقت الحالي ، كيف يلعب نادي في قبل النهائي وبعض المنافسين مازالوا يخوضون منافسات دور الـ 16 ، لكن أرى أن محاولة إرضاء كافة الأطراف هو المبرر لهذا الموقف".

وأضاف: " مبرر وضع المباراة في هذا التوقيت تعود لهذا اليوم غير منطقي ، لأنه في حالة لعب الزمالك مواجهة الكأس وتأهل للنهائي ، سينتظر أيضا مواجهات الأهلي المتبقية والذي يبدأها من دور الـ 16 مروروا للنهائي في حالة الفوز".

علي نصير في ضيافة قناة الزمالك

ويحل الناقد الرياضي على نصير، رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج ،ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامية نيرة الأحمر في برنامج أخبارنا والمقرر إنطلاقة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم.

ويفتح على نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج العديد من الملفات الرياضية الساخنة والتي تهم الشارع الكروي العام في مناقشة حوارية مع الإعلامية نيرة الأحمر في تمام السادسة من مساء اليوم.

ويتطرق رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج للحديث عن كل ما يدور على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام والقلعة البيضاء بشكل خاص وذلك في حوار مفتوح مع نيرة الأحمر في برنامج أخبارنا على قناة الزمالك.

ويشرح على نصير كيفية تغطية موقع دوت الخليج والقسم الرياضي بشكل خاص للأحداث الرياضية المتواجدة على الساحة مع إستغلال الأساليب الحديثة في الفنون الصحفية المختلفة لتوصيل خدمة إخبارية مميزة لكافة قطاعات جمهور الرياضة داخل وخارخ مصر.