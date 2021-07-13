صور - مدبولى يشهد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع آى سيتى القاهرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتفقد رئيس الوزراء الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها، وكذا أعمال التشطيبات والمرافق والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى تفقده "الكلاب هاوس" الخاص بالمشروع، وقال رئيس الوزراء إن مشروع "ماونتن فيو أى سيتى" هو ثمرة الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث إن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص لم تعد فقط مقصورة على تخصيص الأراضى أو توصيل المرافق ولكنها أصبحت علاقة شراكة تقدم مشروعات بمفاهيم جديدة مبتكرة ومميزة، مشيرا فى هذا الصدد إلى دور القطاع العقارى المتنامى فى النهوض بالاقتصاد المصرى.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزّار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، توسعت خلال السنوات الـ 6 الماضية فى طرح قطع أراض للتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك فى إطار خطة الوزارة للتنويع فى آليات طرح الأراضى تضمن تحقيق الاستمرارية لعائدات الدولة حيث يتم الحصول على حصة عينية بالمشروع، وتعظيم القيمة الاستثمارية لقطع الاراضى بشكل مستدام.

وأضاف وزير الإسكان أن عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص بلغ حتى الآن 18 مشروعا على مساحة إجمالية 19.250 فدانا، بدأت المرحلة الأولى منها خلال الفترة من 2015 وحتى 2017، وتضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالى مساحات 13.243 فدانا، وبلغت قيمة الاستثمارات بها حوالى 315 مليار جنيه.

وتابع:"جاءت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 بعدد 7 مشروعات تقع على مساحة 4.997 فدانا، قُدرت استثماراتها بنحو 150 مليار جنيه، بينما المرحلة الثالثة بدأت خلال العام الجارى على مساحة 5000 فدان وباستثمارات 500 مليار جنيه".

وأشار الدكتور عاصم الجزّار إلى أن مشروع "آى سيتى" يقع على مساحة 500 فدان، وتنفذه شركة "ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى" مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، باستثمارات تبلغ 65 مليار جنيه، ويوفر المشروع عشرات الآلاف من فرص العمل مباشرة إلى جانب فرص العمل غير المباشرة، مضيفا أن المرحلة الأولى من المشروع تم تدشينها منتصف عام 2016.

وبدوره، أعرب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، عن تقديره البالغ لزيارة الدكتور مصطفى مدبولى، لتفقد المرحلة الأولى لمشروع "ماونتن فيو أى سيتى"، قائلًا: هذا يؤكد اهتمام الحكومة وثقتها فى القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيا فى التنمية، خصوصًا وأن هذا المشروع نتاج تعاون ناجح بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو الأول من نوعه، وهذا يعزز من الفرص المستقبلية للشراكة مع الحكومة.

وأضاف سليمان أن "ماونتن فيو" تعتزم تسليم 600 وحدة من "آى سيتى" خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى 1.800 وحدة بنهاية العام الجارى، ضمن المرحلة الأولى، وفى هذا الإطار تعمل الشركة حاليا على تكثيف الأعمال بمناطق الوحدات التى سيتم تسليمها فى المواعيد المُحددة لتكون جاهزة للإقامة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "ماونتن فيو"، أن مشروع "أى سيتى" يُعد المشروع العقارى الأول من نوعه الذى يتم تنفيذه من خلال نظام رباعى الأبعاد مطابق للمعايير العالمية، حيث يُقام المشروع من خلال أربعة مستويات، روعى به اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طريق السيارات عن الأماكن السكنية، ما يسهم فى تحقيق الأمان والهدوء.

كما يقدم المشروع حلولا لاستهلاك الكهرباء، ويدعم البنية التحتية الذكية من خلال توصيل شبكات "الفايبر أوبتك" لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول ذكية جديدة لخلق سيولة مرورية للسكان مع توفير أحدث وسائل النقل.

وخلال الزيارة، أعلنت شركة "ماونتن فيو" عن أحدث شراكاتها مع شركة Intercontinental Hotels Group، إحدى الشركات الفندقية الرائدة فى العالم للقيام بإدارة وتشغيل الشقق الفندقية فى المشروع بمعايير فندقية عالمية تضاهى مستوى جودة المشروع، وبموجب الشراكة ستقوم مجموعة انتركونتيننتال بإدارة المشاريع السياحية والشقق الفندقية والفنادق داخل مشروعات "ماونتن فيو".

كما تم توقيع شراكة مع شركة "هواوى" لتطوير تكنولوجيا البنية التحتية بمشروعات "آى سيتى" لتصبح أول مدينة للسعادة فى العالم باستثمارات تخطت المليون دولار، لإنشاء مراكز البيانات الجاهزة، وهو مركز ضخم موصل بإنترنت فائق السرعة، يتكون من غرفة تحكم مركزية، وكاميرات، وبوابات فى جميع أنحاء المشروع لتوفير الخصوصية والامان للعملاء، حيث ستعمل هذه التكنولوجيا الحديثة على رفع مستوى الراحة لجميع السكان تحت شعار "نحو السعادة" والذى تعمل من أجله "ماونتن فيو" وشركة "هواوى" فى هذه الشراكة لضمان حياة أفضل للسكان، بالإضافة الى تفعيل إنترنت الأشياء.