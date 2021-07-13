نرمين ميشيل: تغليظ عقوبة التحرش استكمال لخطوات الرئيس نحو دعم المرأة

وأضافت أمينة التواصل المجتمعى بالحزب فى بيان اليوم، أن التعديلات التشريعية جاءت كخطوة جيدة على صعيد الاهتمام بالقضية، وهو استكمال لخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو دعم المرأة المصرية وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن الرئيس يحترم ويُقدر المرأة المصرية.
وأوضحت: "يجب علينا أن نعترف أن ظاهرة التحرش الجنسى، هى ظاهرة مستجدة على المجتمع المصرى، لأن المصريين يعرف عنهم الشهامة والجدعنة".
وأشارت ميشيل إلى أن مشروع قانون التحرش الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، أمر مهم وخطوة ضرورية لاستكمال وتفعيل المواد الدستورية "10، 11"، حيث تنص المادة العاشرة من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، فيما تنص المادة 11 على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وقدمت نرمين ميشيل الشكر لكل من ساهم فى خروج هذا القانون المنصف العظيم، الذى يعطى الحق الشرعى لأى امرأة فى رفض أى تعدٍ بأى صورة من صور التحرش، وقد انتهى الأمر إلى أن وصلت جريمة التحرش لجناية يعاقب عليها القانون.
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