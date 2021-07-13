نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام وعاجل من الخارجية الإثيوبية بشأن مفاوضات سد النهضة في المقال التالي
أصدرت منذ قليل وزارة الخارجية الإثيوبية بيان هام بشأن سد النهضة اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021، حيث أكدت أن المفاوضات الثلاثية بين جمهورية مصر العربية والدولة السودان وأثيوبيا بشأن ملء السد، أنه جاري التوصل لاتفاق مع جميع الأطراف بشأن إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة والخاصة بالسد، وسط حالة من الترقب بين جميع الدول المشاركة والتي تبغي التوصل لاتفاق خلال الفترة القادمة من اجل المحافظة على حقوق الشعوب في الحصول على النسبة المستحقة من ماء نهر النيل.
الخارجية الإثيوبية تُصدر بيان بشأن مفاوضات سد النهضة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ” دينا مفتي” أنه يتأسف لعرقلة وتسيس التقدم الذي تم الوصول غليه في المفاوضات الماضية لسد لنهضة، مؤكداً أن الدولة الإثيوبية قد أوضحت موقفها مراراً وتكراراً، حيث أكد أن عرض القضية على مجلس الأمن غير مفيد كما أنه بعيد كل البعد عن ولاية المجلس، مؤكداً على أنه تم الاعتراف بأهمية قيادة الاتحاد الأفريقي في تلك المفاوضات من أجل معالجة مشكلة كل طرف في السد.
وشدد البيان الصادر من وزارة الخارجية الإثيوبية على أن الدولة الإثيوبية جاهزة كما انها متسعة على النهج التدريجي الذي أكد عليه المقترح الصادر من رئيس الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى ضرورة تشجيع مصر والسودان على التفاوض خلال الفترة القادمة بحسن النية من أجل إنجاح مفاوضات سد النهضة، كما أكد البيان على أن أديس أبابا ملتزمة بإنجاح المفاوضات الثلاثية بين الدولة المشاركة وهى مصر وإثيوبيا والسودان، والوصول إلى نتيجة مقبولة لجميع الأطراف المشاركة.
وكانت الدولة المصرية قد رفعت مفاوضات السد إلى مجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات بكل متعمد من الجانب الأثيوبي خلال الفترة الماضية، حيث أكد وزير الخارجية المصري ” سامح شكري” أن الدولة الأثيوبية تعمل على التعند في المفوضات كما أنها تتخذ العديد من القرارات أحادية في عمليات الملء، وأن ذلك يضر بالشعب المصري والشعب السوداني بسبب حصة المياه، وألقى وزير الخارجية المصري بيان قوي أمام مجلس الأمن شرح فيه وجه النظر المصري والمشاكل التي قد تحدث بسبب تعند الجانب الأثيوبي في مفاوضات السد خلال هذه المرحلة.
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