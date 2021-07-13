رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج يكشف بوادر أزمة بسبب مباريات الزمالك

/640502/رئيس-القسم-الرياضي-بـ-تحيا-مصر-يكشف-بوادر-أزمة-بسبب-مباريات-الزمالك

كشف علي نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج عن أزمة قد تحدث في حالة اصرار اتحاد الكرة على لعب مباراة الزمالك وأسوان في كأس مصر مشيرا للفرق بين الدوري الممتاز والدوريات الأخرى.

وقال علي نصير : " هناك فرق شاسع بين الدوري المصري والدوريات المختلفة وخاصة الأوروبية ، فالدوريات الأوربية يكون الإعتماد بشكل أكثر على العلم ، لكن في الدوري الممتاز يكون الإعتماد الأكثر على أشخاص بشكل منفرد مثلما حدث مع عامر حسين والذي يتسبب بشكل طبيعي في حدوث أخطاء".

رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج يكشف بوادر أزمة جديدة بسبب مباريات الزمالك

وتابع نصير: " المباريات القادمة للأهلي والزمالك هي بمثابة مواجهات كأس ، أي فريق سيفقد نقطة وحيدة سيكون عاملا مؤثرا في تحديد بطل الدوري الجديد".

وأستكمل : " مباراة الزمالك وأسوان ستضع الفارس الأبيض في مأزق بشكل كبير لأن الفريق سيخوض 3 مباريات في 10 أيام بالإسكندرية بعد إقتراب مباراة القلعة البيضاء وزعيم الفلاحين في ملعب إسكندرية".

وأضاف : " أسوان يحتاج مزيد من الراحة قبل المواجهات الحاسمة فلماذا يتم التعنت أمام الأندية الجماهيرية ؟، ناديي زهرة الجنوب والفارس الأبيض أصحاب شعبية كبيرة ويحتاج كل طرف للنقاط".

رئيس رياضة دوت الخليج يكشف تطورات مثيرة في «أزمة» مباراة الزمالك وأسوان

وقال رئيس القسم الرياضي بـ دوت الخليج : " اتحاد الكرة فعل أزمة من لا شئ ، ووضع ذاته في موقف المدافع على الرغم من كونه يدير الكرة ويرعى مصالح جميع الأندية بشكل عام".

وتابع نصير: "اتحاد الكرة هو من فعل الأزمة في مباراة الزمالك وأسوان ، وجعل القلعة البيضاء يصدر العديد من البيانات بما يحفظ حقوق الفارس الأبيض بقيادة حسين لبيب ، وهو أمر بمثابة "بلونة إختبار" لقوة المجلس الحالي والذي أكد أن موقفه ثابت في الحفاظ على حقوق القلعة البيضاء".

وواصل نصير: " لا يوجد مبدأ تكافؤ فرص في الوقت الحالي ، كيف يلعب نادي في قبل النهائي وبعض المنافسين مازالوا يخوضون منافسات دور الـ 16 ، لكن أرى أن محاولة إرضاء كافة الأطراف هو المبرر لهذا الموقف".

واختتم: " مبرر وضع المباراة في هذا التوقيت تعود لهذا اليوم غير منطقي ، لأنه في حالة لعب الزمالك مواجهة الكأس وتأهل للنهائي ، سينتظر أيضا مواجهات الأهلي المتبقية والذي يبدأها من دور الـ 16 مروروا للنهائي في حالة الفوز".