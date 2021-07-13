/640503/راموس-أحب-أن-أكون-وسط-أكبر-لاعبي-العالم-وهناك-مكان-لميسي-في-باريس

أكد الإسباني سيرجيو راموس أنه سيكون سعيدًا برؤية فريقه الجديد باريس سان جيرمان، يتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة السابق حسب ما يأتي على الورق والعقود، وهو في الوضع الحالي لاعب حر.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الإسباني سيرخو راموس، حول انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، للإنضمام لصفوف باريس سان جيرمان.

انتهى عقد ميسي مع برشلونة في يونيو الماضي، وهو غير قادر حاليًا على توقيع عقد جديد مع برشلونة حيث يكافح النادي الكتالوني لتلبية اللوائح المالية في الدوري الإسباني.

تصريحات راموس حول ميسي

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق ريال مدريد بنهاية يونيو الماضي.

وقال راموس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لشبكة قنوات "يورو سبورت": "ليو ميسي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم لكن الأمر ليس بيدي".

وأضاف: "أستطيع أن أقول آلاف الأشياء لكن لا يهم، يجب على كل لاعب اتخاذ قراراته الخاصة، لكنني أحب أن أكون محاطًا بأفضل اللاعبين وسيجد دائمًا مساحة في فريقي".

عقوبة يويفا على الاتحاد الإنجليزي

ومن المحتمل أن تصدر عقوبات على الاتحاد الإنجليزي، أن يلعب الأسود الثلاثة مباريات بدون تواجد مشجعين، خلف الأبواب المغلقة.

في أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الحصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

نتيجة مباراة النهائي

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.