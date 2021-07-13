فيديو.. تاج الدين يوضح سبب عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أوضح عوض تاج الدين أن المضاعفات الكبيرة التى تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رصد ما بين 23 إلى 25 عرض ومرض يحدث ما بعد الكورونا.

وأشار إلى أن هناك مضاعفات تحدث فى الجهاز التنفسى مثل التلفيات التى تحدث فى الرئة، مشددا على أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة فى التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من الفيروس، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل.

وبين أن هذا يرجع لعدة أسباب منها قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعى أو أى مشاكل صحية للمصاب، فرغم الشفاء من كورونا إلا أن هناك بعض الآثار تمتد لعدة أشهر.