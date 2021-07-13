جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع فضائية الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أوضح عوض تاج الدين أن المضاعفات الكبيرة التى تحدث بعد كورونا موجودة ولكنها ليست كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رصد ما بين 23 إلى 25 عرض ومرض يحدث ما بعد الكورونا.
وأشار إلى أن هناك مضاعفات تحدث فى الجهاز التنفسى مثل التلفيات التى تحدث فى الرئة، مشددا على أن مضاعفات كورونا قد تمتد وتترك صعوبة فى التنفس والحركة، رغم التماثل للشفاء من الفيروس، وعلاج هذه المضاعفات قد يحتاج إلى وقت طويل.
وبين أن هذا يرجع لعدة أسباب منها قوة الإصابة أو قوة الجهاز المناعى أو أى مشاكل صحية للمصاب، فرغم الشفاء من كورونا إلا أن هناك بعض الآثار تمتد لعدة أشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. تاج الدين يوضح سبب عدم تحسن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.