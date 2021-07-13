البابا تواضروس يصلى عشية عيد القديس الأنبا بيشوى 

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الثلاثاء، عشية عيد نياحة القديس الأنبا بيشوى فى ديره بوادى النطرون بمشاركة 4 من الآباء الأساقفة رؤساء الأديرة وعدد من الرهبان، وأثناءها طيب قداسته جسد القديس الموجود بمقصورته فى كنيسة الدير الأثرية.





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