وزير الخارجية يستقبل سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف غدا

يستقبل سامح شكري وزيـر الخارجية، غداً الأربعاء، سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وذلك لعقد جلسة مباحثات بقصر التحرير، بحسب بيان مقتضب صادر عن وزارة الخارجية المصرية. ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف آخر التطورات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة لبنان والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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