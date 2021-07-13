بعثة الأهلي تصل المغرب لخوض النهائي الإفريقي أمام كايزر تشيفز.. فيديو

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى الفندق الذي ستقيم به في مدينة الدار البيضاء بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، على أن تخلد البعثة الحمراء للراحة وتبدأ التحضير للنهائي الإفريقي بدءا من الغد.

وأعلن قائمة الفريق؛ قبل السفر إلى المغرب عصر الثلاثاء لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.