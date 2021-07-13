تركيز وجدية الفرعون محمد صلاح فى تدريب الريدز استعدادا للموسم الجديد.. صور

يبدو أن النجم المصرى محمد صلاح، يستعد بقوة لتقديم موسم استثنائى جديد واستعادة البطولات ولقب هداف البريميرليج،وهو ما ظهر من خلال الصور التى كشف عنها وظهر فيها وهو بكامل تركيزه أثناء تدريب الريدز اليوم.
ونشر صلاح، صورة من تدريبات ليفربول اليوم، من معسكر الفريق فى النمسا، عبر حسابه على انستجرام، ولم يعلق عليها بشيء سوى إيموشن "الكرة".
من ناحية أخرى، يخوض نادى ليفربول الإنجليزى 4 مباريات ودية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022، حيث أعلن عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، خوض 4 مواجهات ودية فى معسكر النمسا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل.
وأكد الموقع أن ليفريول سيخوض مباراتين وديتين بدون حضور جماهيرى، ثم خوض لقاءين بسعة محدودة من الجماهير، ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع فريق إف سى واكر إنسبروك النمساوى، المحلى بالإضافة إلى نادى شتوتجارت الألمانى فى ما وصفوه بالمباريات المصغرة من 30 دقيقة فقط يوم الثلاثاء 20 يوليو.
وبعد أيام قليلة وتحديدًا يوم الجمعة 23 يوليو، سيواجه فريق ليفربول نظيره ماينز فى مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة فى حضور 3500 مشجع، ثم يختتم ليفربول معسكر النمسا 29 يوليو الجارى، ضد هيرتا برلين على ملعب تيفولى، الذى سيشهد حضور 15000 متفرج.
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