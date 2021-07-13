انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك المركزي يعلن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل رسمياً 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك المركزي المصري شروط مبادرة التمويل العقاري اليوم الثلاثاء، وذلك بشكل رسمي، حيث قد أعلن عن مبادرة للتمويل العقاري بتسهيلات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه مصري، عن طريق البنوك وشركات التمويل العقاري، لشراء الوحدات السكنية المتوسطي ومحدودي، الدخل بسعر فائدة متناقص 3% لمدة 30 عامًا ميلادية.

مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي 2021

جاء هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، لامتلاك سكن بأسعار مدعمة، وعلى مدد زمنية طويلة الأجل، للمساعدة على عيش حياة كريمة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على شريحة محدودي الدخل، حيث يتم تحديد مستويات الدخل خاصتهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق دعم التمويل العقاري، حيث يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري الآن 4.5 ألف جنيه للفرد العازب، و6 آلاف جنيه مصري للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة السكنية الآن 350 ألف جنيه مصري، ويتم سداد 10% مقدم.

أما فيما يخص شريحة لمتوسطي الدخل، فيصل الحد الأقصى للدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد العازب، و14 ألف جنيه مصري للأسرة، ويتم سداد 15% مقدم، وذلك كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، والتي تبلغ قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما فيما يختص بالوحدات التي يتخطي سعرها عن 1.1 مليون، وحتى 1.4 مليون جنيه، سيتم دفع 20% مقدم، كحد أقل من إجمالي مبلغ الوحدة.

شروط مبادرة البنك المركزي المصري

وتشترط المبادرة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مع إمكان استفادة كل من؛ أصحاب المهن الحرة والحرف وأصحلب الاحتياجات الخاصة، الذين لهم دخل وأصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري 2021, حيث لا يتخطي عمر المستفيد 75 عام مع آخر مدة التمويل. حيث أن الوحدات تكون بغرض السكن الدائم وليس السكن الموسمي، كما ويشترط أن تكون الوحدات كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن في الحال، مع السماح لكافة البنوك بقبول ضمانات آخري بديلة، في حال عدم إستطاعة تسجيل الوحدة وتعذر رهنها.

وتحقيقاً للعدالة المجتمعية، وإتاحة الفرص أمام كافة المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري، المقدمة من البنك المركزي المصري، ولاستفادة أكبر عدد ممكن، تشترط كذلك المبادرة الجديدة عدم استفادة المتقدم، أو اسرتة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع اتاحة التمويل لمنزل واحد فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي كل ما سبق ذكرة، دعمًا لتوجه الحكومة لتوفير سكن ملائم، وحياة كريمة للمواطنين الاقل دخلاً، ممن يريدون تملك وحدات سكنية جديدة، كما ويأتي استكمالاً لما تم إطلاقه من مبادرة التمويل العقاري من قبل البنك المركزي في الأعوام السابقة.