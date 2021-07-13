نشرة أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: سلبية مسحة كورونا..عودة ثلاثي الفريق.. قائمة الفريق لنهائي أفريقيا.. وصول بعثة النادي مطار القاهرة المتجه للمغرب.. هداف الكونفيدرالية يهدد عرش محمد شريف

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شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء على العديد من الأحداث الشيقة، والمنتظرة من قبل عاشقي ومتابعي النادي الأهلي، قبل لقاء كايزر تشيفز بطل جنوب، إفريقيا في نهائي دوري أيطال أفريقيا، والتي تنطلق السبت المقبل الموافق السابع عشر من يوليو، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

ومع دوت الخليج سنتعرف على أحداث الأهلي اليوم، قبل نهائي القارة السمراء والمنتظر من كافة أنحاء العالم لتحديد البطل لقارة أفريقيا.

الأهلي يستأنف تدريباته

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة المقاصة الماضية في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سلبية مسحة الأهلي

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل.

عودة ثلاثي الأهلي

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، أن والتر بواليا مهاجم الفريق، وعلي معلول الظهير الأيسر، وعلي لطفي حارس مرمى المارد الأحمر، ويمكنهم خوض تدريبات الفريق الجماعية بداية من الغد الأربعاء، بعد إكتفاء الثلاثي بتدريبات خفيفة في "الجيم" على هامش مران الفريق، وإجراء أشعة على الثلاثي والتأكد من سلامتهم.

قائمة الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق، استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها يوم السبات المقبل 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً، في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدة عودة الثنائي الذي طال غيابهم عن صفوف الفريق، بسبب تعدد الإصابات على التوالي.

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

الأهلي يصل مطار القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عصر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى المغرب،

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي، بعثة الفريق، خلال المباراة المرتقبة، بالدار البيضاء، لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

رسائل تحفيز

نشر العديد من لاعبي النادي الأهلي على صفحاتهم الشخصية، صور لهم، من أخر مران جماعي قبل السفر للمغرب، وكتبوا عليها" جاهزون للعاشرة "، وجاء على راسهم صانع ألعاب المارد الأحمر، محمد مجدي أفشة، ومهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، وعبد الله عبد السلام لاعب سلة الأهلي.

هداف الكونفيدرالية يهدد محمد شريف بالأهلي

أفادت تقارير صحفية كاميرونية اليوم الثلاثاء الموافق السابع من يوليو، أن النادي الأهلي يدرس التعاقد مع مهاجم فريق القطن الكاميروني، لامبرت نجيمي أرينا، صاحب الـ 22 عام وهداف كأس الكونفيدرالية بـ 7 أهداف، لدعم خط الهجوم في الفترة القادمة في حال رحيل محمد شريف، مقابل عرض أوروبي.