انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان من رئاسة الوزراء حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت رئاسة الوزراء منذ قليل في بيان رسمي لها عن عدد أيام وكذلك إجازة 23 يوليو، وتم نشر البيان على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو

ووفق البيان الرسمي، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن إجاز عيد الأضحى المبارك 2021، سوف تكون إجازة مدفوعة الأجر وبأجر كامل لجميع الموظفين الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وكذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

كما أشار البيان إلى أن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 هو 6 أيام، على أن تبدأ الإجازة من يوم الإثنين يوم عرفة الموافق 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت 24 يوليو، وتشمل إجازة العيد وإجازة ثورة 23 يوليو.

كما قرر رئيس الوزراء استمرار أعمال الإمتحانات وفقاً للمواعيد المقررة سابقاً من قبل الجهات المعنية، كما أنه من المقرر أن يصدر بيان من وزارة القوى العاملة حول إجازة العيد بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، وسوف نوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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