/640513/بعد-سجن-الرئيس-حصيلة-قتلى-أعمال-العنف-بجنوب-أفريقيا-تصل-لـ-72

ارتفعت حصيلة أعمال العنف في جنوب إفريقيا إلى 72 قتيلا، وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل.

سجن الرئيس السابق هذا ونشرت حكومة جنوب أفريقيا قوات من الجيش للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت بعد سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما، والذي يقوم بالطعن على قرار سجنه أمام محكمة عليا. وأُدين الرئيس السابق بازدراء المحكمة، بعدما تقاعس عن الحضور في تحقيق بشأن الفساد خلال ولايته الرئاسية.

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