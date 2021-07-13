/640514/صبحي-وحطب-يشهدان-المؤتمر-الصحفي-لكشف-تفاصيل-البعثة-المصرية-بأولمبياد-طوكيو

شهد اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل اكبر بعثة مصرية مشاركة في الاولمبياد والمقرر اقامتها بالعاصمة اليابانية طوكيو، بحضور نوكي ماساكي سفير اليابان بمصر، ويرصد دوت الخليج كلا من حضر في المؤتمر الصحفي للبعثة.

أكد صبحي في كلمته ان جميع اللاعبين بذلوا جهدهم في النجاح والوصول للاولمبياد، ولكن هذه خطوة، وتتبقي المشاركة في منافسات طوكيو والحصول على ميدالية. مثنيا على التنسيق القائم بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية من اجل دعم جميع اللاعبين الرياضيين، وتوفير كل السبل لديهم مع المتابعة بصفة شخصية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اول بأول، والذي يأتي في إطار حرصه الدائم والمتواصل للنهوض بالرياضة المصرية في شتي المجالات، وايضا إعداد جيل من اللاعبين المتميزين من أجل الفوز بالميداليات ورفع علم مصر خفاقا بين الدول.

مضيفاً أن الدولة المصرية الحالية تقدم كل سبل الرعاية للاعبين سواء عن طريق الرعاة او المسؤولية المجتمعية للشركات التي تساهم في تطوير قطاع الرياضة في مصر والنهوض بمستوي اللاعبين.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتوفير كل الدعم المادي للاتحادات المختلفة واللجنة الاولمبية من اجل اقامة المعسكرات والبطولات المختلفة لتجهيز اللاعبين للمنافسة في طوكيو والعمل على رفع مستواهم البدني.

وزير الشباب والرياضة

وتمني صبحي السلامة لجميع اللاعبين والحفاظ على سلامتهم في ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع اللجنة الطبية المسؤولة واللجنة المنظمة، حيث أن كل لاعب يمثل مصر والقيم المصرية في الالتزام وقواعد اللعب النظيف، وهؤلاء اللاعبون هم خيرة من يمثلوا مصر في الخارج.

واختتم صبحي كلمته بأن مصر نجحت في التأهل بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بعد وصول 134 رياضي من 23 اتحاد رياضي، ونسعي لحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات في الاولمبياد. فيما أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المنافسة على الحصول على ميدالية أولمبية هو الشرف والهدف الأسمى لأي رياضي مصري في ظل صعوبة وشراسة المنافسات التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأضاف أن الدولة المصرية لم تبخل على الاتحادات الرياضية بأي أمر حتى يتمكنوا من الإعداد لهذا الحدث الضخم الذي يشارك به صفوة لاعبي العالم. واختتم تصريحاته أنه يتمنى التوفيق للبعثة المصرية بأكملها في ظل الظروف التي مرت بها جراء التوقف الذي جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أصابها بالشلل المؤقت قبل أن نتعافى منه وننجح في السيطرة عليه.

سفير مصر باليابان

وتقدم السيد نوكي ماساكي سفير مصر باليابان، بالشكر على حضوره المؤتمر الخاص بالبعثة المصرية المشاركة في طوكيو، واتقدم بالترحيب بالبعثة المصرية المشاركة حيث تعتبر البعثة المصرية من اقوي البعثات في افريقيا والشرق الاوسط في قوة منافساتها ولاعبيها القادرين على المنافسة القوية وحصد الميداليات.

مضيفاً، اود ان اتقدم بالتهاني القلبية لكل اللاعبين والاداريين المشاركين في اولمبياد طوكيو، مرحبا بهم في بلدهم الثاني اليابان.

واختتم حديثه للجميع، بأن البطولة تقام في ظروف استثنائية في ظل جائحة كورونا متمنياً السلامة لجميع البعثة في ظل احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والمتخذه من قبل اللجنة المنظمة للاولمبياد.

الزي الرسمي للبعثة

شهد المؤتمر الصحفي، الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر الذي ستشارك به البعثة في أولمبياد طوكيو، وهو الزي المستوحي من العلم المصري.

كما تم عرض ما تم انجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التي تم وضعها منذ خمس سنوات في طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

حضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئولي الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.