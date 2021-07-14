وزيرة الصحة تطلق غدًا المشروع القومى للبلازما وتشارك كأول متبرع فى مصر

تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدًا الأربعاء، المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم بالعجوزة.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة والسكان بالتبرع ببلازما الدم كأول متبرع فى إطار حث وتشجيع المواطنين على المشاركة في التبرع ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما.