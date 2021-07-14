/640516/عبد-الناصر-زيدان-الغندور-أخطأ-في-حق-أسوان-وأهلها-والنادي-قادر-على-حماية-حقوقه

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان أن خالد الغندور أخطأ في حق نادي أسوان، بسبب نقل مباراة الفريق للقاهرة، وجاء ذلك من داخل استوديو دوت الخليج

وقال: “خالد الغندور يضاعف الأجور للصفحات المأجورة، للهجوم عليا، وعلى موقع كورة بلدنا، وتحيا مصر”. وأضاف: “فاروق جعفر تصدر تطبيق تويتر، بـ هاشتاج “فاروق جعفر سبوبة” بعد الهجوم على عبد الناصر زيدان”. وزاد: “في الماضي قالوا فاروق جعفر فوق الجميع، ولكن اليوم كلامهم اتغير عشان المصلحة”. وواصل: “من يحاسب خالد الغندور بسبب إهانة نادي أسوان، والإدارة وشعب أسوان”. وأضاف: “نادي أسوان يقاضي خالد الغندور، بعد الإهانة للنادي وقدراته”. وأختتم: “أسوان نادي كبير، ويقدر يأتي بحقة من الغندور وأمثالة”.

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