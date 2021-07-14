محافظ الشرقية: مبادرة حياة كريمة تسير بقفزات سريعة وبصورة منتظمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التطوير الجارية بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة "حياه كريمة" تسير على قدم وساق لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتغيير شكل الحياة إلى الأفضل.





جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى الذى أجراه محافظ الشرقية مع أهالى قرى مركز الحسينية بقرية قهبونة لمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بنطاق قرى المركز والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعا والعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وقال المحافظ إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حلم يتحقق على أرض الشرقية حيث ستشهد قراها نقله نوعية وحضارية فى كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها، مشيراً إلى أن اختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بالقرى التى تعانى من نقص شديد فى الخدمات لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.

وخلال اللقاء قدم ممثلو الشركات والهيئات ومديرو مديريات الخدمية عرضا تفصيلياً عن حجم المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياه كريمة، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمنى المحدد ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أى عقبات تقف أمام التنفيذ.

وفى نهاية اللقاء قدم الأهالى الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرته الكريمة التى أطلقها لتطوير قرى الريف المصرى كما قدموا الشكر لمحافظ الشرقية على متابعته نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإجراء حوار مجتمعى معهم للتعرف على آرائهم والاستماع لمقترحاتهم لاستكمال أعمال التطوير التى تشهدها القرى.