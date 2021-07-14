/640517/عبدالناصر-زيدان-يكشف-تفاصيل-مؤامرة-داخل-الزمالك-ضده-وفاروق-جعفر-فيديو

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامج كورة بلدنا، الذي يٌذاع عبر موقع دوت الخليج، عن مؤامرة يتم الترتيب لها من جانب مديري بعض الصفحات المعروفة على مواقع التواصل الإجتماعي، للهجومك عليه وعلى بعض رموز نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة .

جاء ذلك خلال مداخله هاتفية مع مراسل دوت الخليج ، علاء حمام، من داخل استوديو دوت الخليج.

وقال زيدان: أن هناك اجتماعا دار في الساعات الأخيرة، تم خلاله الإتفاق على الهجوم على بعض الشخصيات على رأسهم هو شخصيا، وعلاء حمام مراسل البرنامج، وفاروق جعفر مستشار اللجنة التي تدير النادي” .

وأضاف: “هناك أسماء معينة كانت هذه الصفحات ضدها، لكن الآن سيتم مساندتها ودعمها لأغراض خاصة”.

وأكمل: “حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك، كان قد أتى للقضاء على مثل هذه التصرفات، ومنع تدخل الصفحات والسوشيال ميديا في الأمور الإدارية للنادي، لكن هو الآن يتعاون مع تلك الصفحات”.

واختتم: “الساعات القادمة ستشهد هجوما حادا لمصالح إنتخابية، ولأغراض خاصة، لكني لن أقف صامتا أمام تلك التصرفات التي تهدف لهز استقرار الزمالك وهدم بعض الرموز داخل قلعة ميت عقبة”.

الزمالك يعلن اقتراب نقل مباراة غزل المحلة للإسكندرية

كشف حسين السمرى عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن مصير ملعب مباراة الفارس الأبيض أمام غزل المحلة في المباراة التي تقام في الثالث من أغسطس المقبل ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

وأعلن حسين السمري إقتراب نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة إلى ستاد الإسكندرية بدلا من استاد القاهرة في المواجهة المقرر إنطلاقها في الثالث من شهر أغسطس المقبل، ويوضح دوت الخليج أبرز التفاصيل.

وأكد حسين السمري خلال تصريحات تلفزيونية : " الزمالك طلب من إدارة غزل المحلة نقل مواجهة الفارس الأبيض وزعيم الفلاحين من استاد القاهرة الي استاد الإسكندرية". وتابع السمري: "إدارة المحلة وافقت على الطلب المقدم من جانب القلعة البيضاء، مشيرا أن النية تتجه نحو نقل المباراة إلى الإسكندرية بعد أن تأجلت المواجهة بسبب إصلاحات في ملعب القاهرة. ويعد تجاهل الزمالك لوضع مباراة أسوان ضمن مواجهات كأس مصر هو أمر يوضح أن قرار تاجيل المواجهة أصبح قريب للغاية.

لبيب ينفي وجود أي اتصالا

ت مع رئيس اتحاد الكرة

نفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

مباراة الزمالك وأسوان

وكان نادي الزمالك قد أصدر بالأمس بيانا يؤكد فيه عدم خوضه مباراة أسوان في كأس مصر والمقرر لها يوم 9 أغسطس المقبل من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا اتحاد الكرة بإعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.