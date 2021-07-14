/640521/عبد-الناصر-زيدان-متسائلا-من-يحمي-خالد-الغندور-بعد-كل-تجاوزاته

أكد الإعلامي عبد الناصر زيدان، خلال برنامج كورة بلدنا، الذي يٌذاع عبر موقع دوت الخليج، أن خالد الغندور، لاعب الزمالك والمنتخب الأسبق، والإعلامي على قناة الزمالك، تخطى الحدود وتجاوز في عدد من الملفات، وتسبب في حالة من الغليان بين جماهير قطبي الكرة المصرية، وأشعل فتيل الغضب تجاه الزمالك وجماهيره من أغلب جماهير الكرة في مصر .

وقال زيدان : “الغندور لاعب كبير، ولكن منشوراته في الفترة الأخيرة، أختلفت”.

وأضاف :

هجوم الغندور على أسوان

وأكمل: “يكفي ذلك الهجوم على حقوق الأخرين ، والزمالك بدلا من معاقبته أو تقليل ظهوره على القناة، منحوه ساعات إضافية على الإذاعية” .

وواصل: “تجاوزه ضد نادي أسوان، مش هيعدي بالساهل لأنه تخطى حدوده، على فريق زهرة الصعيد”.

وزاد: “هو كان بيهاجم الاتحاد بشكل مباشر في كلامه، ولكنه يقصد الأهلي ودا واضح، في الفترة الحالية، يهاجم في منشوراته الأخيرة النادي الأهلي”.

تعليق الغندور على هدف محمد شريف

وأردف: “الغندور علق على هدف محمد شريف، أمام مصر المقاصة في الدوري”.

وواصل: “هناك منافسة قوية بين أحمد ياسر ريان، ومحمد شريف، وأشرف بنشرقي، على هدافي الدوري الممتاز”.

وأكمل: “أقدر الغندور، لأنه زملكاوي وأي حد من الزمالك هيقول أن هدف شريف غير ليه، بالرغم من أن العديد من الخبراء التحكيمين، أكدو على صحة الهدف”.

واختتم قائلا: “من يحمي خالد الغندور بعد أن تخطى كل حدوده ضد معظم الجماهير ورموز الأندية المختلفة” .

الزمالك ينفي وجود أي اتصالات مع رئيس اتحاد الكرة

ونفى الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

وقال لبيب: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من الأساس".

وأضاف لبيب أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذي أصدره.

وشدد لبيب: "لو تم أي اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك في حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".