اخر موعد لحجز معرض الكتاب التذكرة مجانا ووسائل مواصلات لنقل زوار المعرض

اخر موعد لحجز معرض الكتاب حيث ازدادت نسب البحث عن رابط حجز تذاكر معرض الكتاب. فقد بدأت بالفعل فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للكتاب 2021 منذ يوم 30 يونية ومازالت مستمرة حتى يوم 15 يوليو الجاري. ويشارك بالمعرض عدد كبير من الدول يصل إلي 25 دولة مشاركه سواء من الدول الإفريقية التي يصل عددها إلى 7 دول كالسودان، ليبيا، وتونس، أيضا والمغرب، وكذلك إريتريا والصومال. وتشارك دول اسيويه عددها 12 دولة منها الإمارات، العراق، اليمن، أيضا لبنان، الأردن، الكويت وفلسطين، البحرين وسوريا وكذلك اليابان. أما الدول الأوروبية فكانت 5 دول وهي اليونان وأسبانيا وروسيا وصربيا بالإضافة إلي أمريكا. ويحتوي المعرض على 1220 دور نشر مصرية وأجنبية هذا العام.

اخر موعد لحجز معرض الكتاب

حيث قررت وزارة الثقافة تحت إشراف وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المعرض تحت شعار (في القراءة حياه). وحفاظا على سلامة وصحة الجمهور المشارك فقد تقرر حجز التذكرة إلكترونيا لأول مره من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض. وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء القناع الطبي والمرور عبر بوابات التعقيم ومراعاة التباعد الآمن وقياس درجة حرارة الزوار. كما أعلنت عن الحد الاقصي المسموح به يوميا من الزوار وهو 100 ألف زائر.

حجز تذاكر معرض الكتاب مجانا

فقد تقرر حجز التذاكر مجانا وذلك من خلال الدخول للمنصة الإلكترونية والتي تحتوي على أول معرض افتراضي موازي بتقنية ال 3D فقد تم حجز أكثر من 300 آلف تذكره حتى الآن.

أولا الدخول على الرابط الرسمي لمعرض الكتاب.

ثانيا الضغط على كلمة احجز تذكرتك.

ثالثا اختيار اليوم المناسب للزيارة.

رابعا القيام بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم ورقم الهاتف والعمر والجنسية وأخيرا البريد الإلكتروني). بعد ذلك سيتم إرسال نسخه من التذكرة الإلكترونية على ابليكيشن الواتس آب ونسخه اخري على البريد الإلكتروني وتحتوي على المعلومات عن بوابة الدخول وموعد الزيارة.

وسائل مواصلات لنقل زوار المعرض

فقد قررت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات توفير خطوط أتوبيس من أماكن متفرقه من القاهرة الكبرى إلي المعرض وذلك للتيسير علي زوار المعرض. وقد تم أيضا تحديد مواعيد المعرض حيث كانت من الساعة 10 صباحا وحتى ال 10 مساءً يوميا. عدا يوم الجمعة فتبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساءً.