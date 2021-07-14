اليوم .. وزيرة الصحة تطلق المشروع القومى لـ التبرع بالبلازما

جدة - نرمين السيد - تطلق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، المشروع القومى لـ التبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، من مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم بالعجوزة.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت فى تصريحات لها أن المشروع القومى لـ التبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، سيضع مصر فى مصاف الدول الرائدة فى مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما، موضحة أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التى سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.

جاء ذلك، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، يرافقها الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومى للتبرع بالبلازما، ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى بالوزارة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار الوزيرة لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة الصحة والسكان بـ التبرع ببلازما الدم كأول متبرع فى إطار حث وتشجيع المواطنين على المشاركة فى التبرع ضمن المشروع القومى للتبرع بالبلازما.