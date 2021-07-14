فيديو .. التنظيم والإدارة : 6.577 وظيفة متاحة على بوابة الوظائف الحكومية

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال حواره لـ برنامج "مساء دى إم سى" المذاع على قناة دى إم سى الفضائية، ويقدمه الإعلامى رامى رضوان، أن هناك حاليا 6.577 وظيفة متاحة على بوابة الوظائف الحكومية، مطالبا من المواطنين متابعة الصفحة والتقديم عليها.

وأشار إلى أن وزارة الرى تعلن عن احتياجها لـ مهندسين، وهناك طلب لـ اعضاء من هيئة الدريس، لـ العمل بجنوب الوادى.