اليوم .. أكاديمية الشرطة تعلن شروط قبول دفعة جديدة من الطلاب

جدة - نرمين السيد - وتعد أكاديمية الشرطة صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن. "الأكاديمية" تعد من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى، وصاحبة الريادة والمكانة على جميع المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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