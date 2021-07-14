طقس الأربعاء .. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة ورياح متقطعة .. القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





بينما يسود ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا . حالة الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما وبانسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 37 25 الإسكندرية 31 24 وادى النطرون 35 24 طنطا 36 24 شبين الكوم 37 25 دمنهور 35 24 بلطيم 32 23 مطروح 30 22 السلوم 33 23 سيوة 38 23 بورسعيد 32 26 دمياط 32 25 الزقازيق 37 25 المنصورة 37 24 الاسماعيلية 37 24 السويس 37 25 العريش 33 25 رفح 32 24 رأس سدر 37 26 نخل 37 20 نويبع 38 28 طابا 36 24 كاترين 33 19 الطور 37 25 شرم الشيخ 40 29 الغردقة 39 28 مرسى علم 38 27 الفيوم 37 24 بنى سويف 37 25 المنيا 37 25 أسيوط 39 26 سوهاج 40 26 قنا 40 27 الأقصر 41 27 أسوان 42 28 إدفو 42 28 أبوسمبل 42 28 الوادى الجديد 42 27 شلاتين 38 27 حلايب 36 27

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